Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 11:40

Тренер «Марселя» Гаттузо назвал «дерьмом» игру команды в матче против «Страсбура»: «Я бы предпочел проиграть 0:4»

Тренер «Марселя» Гаттузо жестко раскритиковал команду после ничьей в матче против «Страсбура»
Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо раскритиковал игру команды во втором тайме матча против «Страсбура» (1:1) в 13-м туре французской лиги 1.

«Второй тайм...Пожалуйста, извините за мой язык, но это было дерьмо. Мы ничего не сделали. Не было вообще ничего, я очень зол. Я думаю, это был худший тайм с момента моего прихода.

Я не понимаю, как можно так играть. Второй тайм – настоящая катастрофа. Я бы предпочел проиграть этот матч со счетом 0:4, чем играть вот так. Мы не выиграли ни одного единоборства. Мне трудно понять это, но я несу ответственность», – приводит слова Гаттузо RMC Sport.

45-летний итальянец возглавляет «Марсель» с сентября этого года. После 12 матчей команда с 14 очками занимает девятое место в турнирной таблице лиги 1.

Дженнаро Гаттузо
Футбол
ФК Марсель
ФК Страсбур
1
0
Читайте также
Новая звезда UFC — экс-модель Playboy. Она берет самые безумные интервью
Русские вратари — больше не сильнейшие в мире? Начало чемпионата НХЛ — не в их пользу
Один из беспилотников ВСУ врезался в жилой дом в Туле, один человек пострадал
Пушилин сообщил о попытке ВСУ нанести урон энергосистеме ДНР
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Наталия Дмитриева
В Чехии заявили о возобновлении закупок российского газа
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Страсбур» и «Марсель» сыграли вничью в матче лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 9 3 1 34-11 30
2
 Ницца 12 7 5 0 13-4 26
3
 Монако 13 7 3 3 27-19 24
4
 Лилль 12 5 5 2 15-11 20
5
 Реймс 12 6 2 4 17-15 20
6
 Ланс 13 5 4 4 16-13 19
7
 Гавр 12 3 6 3 12-13 15
8
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
9
 Марсель 12 3 5 4 13-14 14
10
 Нант 12 4 2 6 17-23 14
11
 Монпелье 11 3 4 4 15-14 13
12
 Страсбур 12 3 4 5 10-16 13
13
 Метц 12 3 4 5 12-18 13
14
 Ренн 12 2 6 4 16-16 12
15
 Тулуза 12 2 6 4 13-16 12
16
 Лорьян 12 2 5 5 15-21 11
17
 Клермон Фут 12 2 3 7 8-17 9
18
 Лион 11 1 4 6 9-19 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
24.11 23:00
ПСЖ – Монако
 5 : 2
25.11 19:00
Клермон Фут – Ланс
 0 : 3
25.11 23:00
Страсбур – Марсель
 1 : 1
26.11 15:00
Ницца – Тулуза
 - : -
26.11 17:00
Лорьян – Метц
 - : -
26.11 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
26.11 17:00
Нант – Гавр
 - : -
26.11 19:05
Ренн – Реймс
 - : -
26.11 22:45
Лион – Лилль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 14
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Эдон Жегрова

Эдон Жегрова

Лилль

 4
И К Ж
Алиду Сейду

Алиду Сейду

Клермон Фут

 11 1 4
Александру

Александру

Лилль

 10 1 3
Вармед Омари

Вармед Омари

Ренн

 10 1 2
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости