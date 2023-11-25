«Ланс» разгромил «Клермон», команды играли вдесятером во втором тайме

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«Ланс» на выезде победил «Клермон» в матче 13-го тура чемпионата Франции — 3:0.

У гостей забивали Элье Ваи, Адриен Томассон и Уэсли Саид.

В первом тайме судья удалил двоих игроков — Ваи («Ланс») и Сейду Алиду («Клермон»).

В середине второй половина на поле появился арендованный у «Спартака» форвард хозяев Шамар Николсон.

«Ланс» набрал 19 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице лиги 1. «Клермон» с 9 очками — на 17-й строчке.