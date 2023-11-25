«Ланс» разгромил «Клермон», команды играли вдесятером во втором тайме
«Ланс» на выезде победил «Клермон» в матче 13-го тура чемпионата Франции — 3:0.
У гостей забивали Элье Ваи, Адриен Томассон и Уэсли Саид.
В первом тайме судья удалил двоих игроков — Ваи («Ланс») и Сейду Алиду («Клермон»).
В середине второй половина на поле появился арендованный у «Спартака» форвард хозяев Шамар Николсон.
«Ланс» набрал 19 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице лиги 1. «Клермон» с 9 очками — на 17-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|13
|9
|3
|1
|34-11
|30
|
2
|Ницца
|12
|7
|5
|0
|13-4
|26
|
3
|Монако
|13
|7
|3
|3
|27-19
|24
|
4
|Лилль
|12
|5
|5
|2
|15-11
|20
|
5
|Реймс
|12
|6
|2
|4
|17-15
|20
|
6
|Ланс
|13
|5
|4
|4
|16-13
|19
|
7
|Гавр
|12
|3
|6
|3
|12-13
|15
|
8
|Брест
|11
|4
|3
|4
|11-13
|15
|
9
|Нант
|12
|4
|2
|6
|17-23
|14
|
10
|Монпелье
|11
|3
|4
|4
|15-14
|13
|
11
|Марсель
|11
|3
|4
|4
|12-13
|13
|
12
|Метц
|12
|3
|4
|5
|12-18
|13
|
13
|Ренн
|12
|2
|6
|4
|16-16
|12
|
14
|Тулуза
|12
|2
|6
|4
|13-16
|12
|
15
|Страсбур
|11
|3
|3
|5
|9-15
|12
|
16
|Лорьян
|12
|2
|5
|5
|15-21
|11
|
17
|Клермон Фут
|12
|2
|3
|7
|8-17
|9
|
18
|Лион
|11
|1
|4
|6
|9-19
|7
Результаты / календарь
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34 тур
|24.11
|23:00
|
ПСЖ – Монако
|5 : 2
|25.11
|19:00
|
Клермон Фут – Ланс
|0 : 3
|25.11
|23:00
|
Страсбур – Марсель
|- : -
|26.11
|15:00
|
Ницца – Тулуза
|- : -
|26.11
|17:00
|
Лорьян – Метц
|- : -
|26.11
|17:00
|
Монпелье – Брест
|- : -
|26.11
|17:00
|
Нант – Гавр
|- : -
|26.11
|19:05
|
Ренн – Реймс
|- : -
|26.11
|22:45
|
Лион – Лилль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Эдон Жегрова
Лилль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алиду Сейду
Клермон Фут
|11
|1
|4
|
|
Александру
Лилль
|10
|1
|3
|
|
Вармед Омари
Ренн
|10
|1
|2
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