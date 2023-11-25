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«Ланс» разгромил «Клермон», команды играли вдесятером во втором тайме

Руслан Минаев
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«Клермон» — «Ланс».
Фото Global Look Press

«Ланс» на выезде победил «Клермон» в матче 13-го тура чемпионата Франции — 3:0.

У гостей забивали Элье Ваи, Адриен Томассон и Уэсли Саид.

В первом тайме судья удалил двоих игроков — Ваи («Ланс») и Сейду Алиду («Клермон»).

В середине второй половина на поле появился арендованный у «Спартака» форвард хозяев Шамар Николсон.

«Ланс» набрал 19 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице лиги 1. «Клермон» с 9 очками — на 17-й строчке.

Франция. Лига 1. 13-й тур
25 нояб, 19:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
0:3
Ланс
ФК Клермон Фут
ФК Ланс
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 9 3 1 34-11 30
2
 Ницца 12 7 5 0 13-4 26
3
 Монако 13 7 3 3 27-19 24
4
 Лилль 12 5 5 2 15-11 20
5
 Реймс 12 6 2 4 17-15 20
6
 Ланс 13 5 4 4 16-13 19
7
 Гавр 12 3 6 3 12-13 15
8
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
9
 Нант 12 4 2 6 17-23 14
10
 Монпелье 11 3 4 4 15-14 13
11
 Марсель 11 3 4 4 12-13 13
12
 Метц 12 3 4 5 12-18 13
13
 Ренн 12 2 6 4 16-16 12
14
 Тулуза 12 2 6 4 13-16 12
15
 Страсбур 11 3 3 5 9-15 12
16
 Лорьян 12 2 5 5 15-21 11
17
 Клермон Фут 12 2 3 7 8-17 9
18
 Лион 11 1 4 6 9-19 7
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34 тур
24.11 23:00
ПСЖ – Монако
 5 : 2
25.11 19:00
Клермон Фут – Ланс
 0 : 3
25.11 23:00
Страсбур – Марсель
 - : -
26.11 15:00
Ницца – Тулуза
 - : -
26.11 17:00
Лорьян – Метц
 - : -
26.11 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
26.11 17:00
Нант – Гавр
 - : -
26.11 19:05
Ренн – Реймс
 - : -
26.11 22:45
Лион – Лилль
 - : -
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