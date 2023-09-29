«Ланс» на выезде обыграл «Страсбур»

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«Ланс» в гостях обыграл «Страсбур» в матче 7-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Гол на 16-й минуте забил форвард Элье Ваи.

«Ланс» с 7 очками поднялся на 13-е место в турнирной таблице. У «Страсбура» 10 очков и 6-е место.