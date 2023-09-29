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29 сентября, 23:58

«Ланс» на выезде обыграл «Страсбур»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Ланса» Анди Диуф (справа).
Фото AFP

«Ланс» в гостях обыграл «Страсбур» в матче 7-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Гол на 16-й минуте забил форвард Элье Ваи.

«Ланс» с 7 очками поднялся на 13-е место в турнирной таблице. У «Страсбура» 10 очков и 6-е место.

Франция. Лига 1. 7-й тур
29 сент, 22:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
0:1
Ланс
Источник: лига 1
ФК Ланс
ФК Страсбур
0
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«Ницца» опубликовала заявление по поводу ситуации с Бека-Бека
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брест 6 4 1 1 8-6 13
2
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
3
 ПСЖ 6 3 2 1 14-6 11
4
 Монако 6 3 2 1 15-8 11
5
 Реймс 6 3 1 2 11-8 10
6
 Страсбур 7 3 1 3 7-9 10
7
 Гавр 6 2 3 1 10-7 9
8
 Марсель 6 2 3 1 7-8 9
9
 Ренн 6 1 5 0 10-6 8
10
 Нант 6 2 2 2 11-11 8
11
 Лилль 6 2 2 2 8-9 8
12
 Метц 6 2 2 2 7-10 8
13
 Ланс 7 2 1 4 7-12 7
14
 Монпелье 6 1 3 2 9-9 6
15
 Лорьян 6 1 3 2 10-12 6
16
 Тулуза 6 1 3 2 6-8 6
17
 Лион 6 0 2 4 3-11 2
18
 Клермон Фут 6 0 1 5 5-12 1
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.09 22:00
Страсбур – Ланс
 0 : 1
30.09 18:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
30.09 22:00
Монако – Марсель
 - : -
1.10 14:00
Реймс – Лион
 - : -
1.10 16:00
Гавр – Лилль
 - : -
1.10 16:00
Ницца – Брест
 - : -
1.10 16:00
Тулуза – Метц
 - : -
1.10 18:05
Лорьян – Монпелье
 - : -
1.10 21:45
Ренн – Нант
 - : -
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 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
Набиль Алиуи

Набиль Алиуи

Гавр

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

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Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александру

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