L'Equipe: Марселино покинул пост главного тренера «Марселя»

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Главный тренер «Марселя» Марселино покинул свой пост, сообщает L'Equipe. Об этом специалист объявил игрокам перед тренировкой.

Отмечается, что руководство клуба пока не нашло замену тренеру. 18 сентября клуб провел встречу с болельщиками, в которой тренер и менеджмент «Марселя» подверглись критике после провала в квалификации Лиги чемпионов.

58-летний Марселино возглавил «провансальцев» летом этого года. Его контракт истекал в июне 2025 года. Клуб при испанце одержал 2 победы в 7 матчах.