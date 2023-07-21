Стало известно, почему Неймар решил остаться в «ПСЖ»
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар не покинет клуб этим летом, сообщат L'Equipe.
По данным источника, игроку комфортно в парижском клубе. Кроме того, он недавно стал отцом, поэтому его зарплата в 25 миллионов евро его вполне устраивает в этой ситуации. Также Неймар намерен провести сезон без травм и выиграть с «ПСЖ» Лигу чемпионов.
Контракт 31-летнего Неймара с «ПСЖ» истекает летом 2025 года. Он перешел из «Барселоны» в парижскую команду в 2017 году.
В сезоне-2022/23 форвард провел 29 матчей за парижан во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.
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2
|Ланс
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3
|Марсель
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|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Монако
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|0
|0
|0
|0-0
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7
|Лион
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Клермон Фут
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|0
|0
|0-0
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9
|Ницца
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лорьян
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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34 тур
|13.08
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
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Клермон Фут – Монако
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
|13.08
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
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Страсбур – Лион
|- : -
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