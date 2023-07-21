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Сегодня, 09:18

Стало известно, почему Неймар решил остаться в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Неймар.
Фото Reuters

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар не покинет клуб этим летом, сообщат L'Equipe.

По данным источника, игроку комфортно в парижском клубе. Кроме того, он недавно стал отцом, поэтому его зарплата в 25 миллионов евро его вполне устраивает в этой ситуации. Также Неймар намерен провести сезон без травм и выиграть с «ПСЖ» Лигу чемпионов.

Контракт 31-летнего Неймара с «ПСЖ» истекает летом 2025 года. Он перешел из «Барселоны» в парижскую команду в 2017 году.

В сезоне-2022/23 форвард провел 29 матчей за парижан во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

Неймар Сантос
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