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Спортивный директор «ПСЖ» ответил на вопрос о будущем Мойзе Кина в клубе

20:36
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо ответил на вопрос о возможном выкупе у «Эвертона» нападающего Мойзе Кина, выступающего за парижан на правах аренды.

«Сегодня тяжело сказать, где он окажется по итогам сезона, но у него впереди определенно великое будущее», — цитирует Football Italia Леонардо.

В сезоне-2020/21 Кин провел 30 матчей за «ПСЖ», на его счету 16 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего итальянца в 30 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/166873/leonardo-predicts-great-future-kean

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