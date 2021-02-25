Спортивный директор «ПСЖ» ответил на вопрос о будущем Мойзе Кина в клубе

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо ответил на вопрос о возможном выкупе у «Эвертона» нападающего Мойзе Кина, выступающего за парижан на правах аренды.

«Сегодня тяжело сказать, где он окажется по итогам сезона, но у него впереди определенно великое будущее», — цитирует Football Italia Леонардо.

В сезоне-2020/21 Кин провел 30 матчей за «ПСЖ», на его счету 16 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего итальянца в 30 миллионов евро.