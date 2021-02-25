Форвард «ПСЖ» Неймар вернулся к тренировкам после травмы, сообщает 25 февраля Le Parisien. Он работал по индивидуальной программе.

Бразилец сегодня совершал пробежки на тренировочной базе парижан. 10 февраля он получил травму в матче лиги 1 против «Кана» (1:0). Индивидуально также работали Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.

29-летний бразилец в текущем сезоне провел 18 матчей за «ПСЖ» и забил 13 мячей при шести голевых передачах.