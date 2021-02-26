Сампаоли в эти выходные подпишет контракт с «Марселем»
01:05
Главный тренер «Атлетику Минейру» Хорхе Сампаоли вскоре возглавит «Марсель». Как сообщает La Provence, в эти выходные 60-летний аргентинец подпишет контракт с французским клубом. Соглашение будет рассчитано до 2023 года.
Сампаоли заменит Андре Виллаш-Боаша, который несколько недель назад покинул «Марсель». Команда псоле 25 игр занимает 7-е место в таблице лиги 1.
В четверг, 25 февраля, стало известно, что Сампаоли сам решил уйти из бразильского клуба после последнего тура чемпионата Бразилии.
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