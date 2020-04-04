Спонсор «ПСЖ» может отказаться платить клубу деньги, если чемпионат Франции не возобновится

Один из ключевых спонсоров «ПСЖ», сеть отелей Accor, может отказаться от выплаты второй части спонсорских отчислений, если чемпионат Франции не будет возобновлен. Как сообщает BFM, генеральный директор сети Себастьян Базен допустил такую возможность.

— Мы платим в два транша, — сказал Базен. — Платеж 1 января был проведен. Но для платежа 1 июля чемпионат должен быть возобновлен. Иначе, вероятно, мы не сделаем этой выплаты. Для этого лига 1 должна вернуться.

Accor стала спонсором «ПСЖ» в конце прошлого сезона, контракт заключен на 50 — 80 миллионов евро в год. При этом в договоре не предусмотрено изменение условий платежа в одностороннем порядке, поэтому сторонам придется решать этот вопрос дополнительно.