17:03 | Футбол — Франция

"Спасибо за все, президент!". Мбаппе - Васильеву

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Нападающий "ПСЖ"  Кильян Мбаппе в своем Твиттере поблагодарил бывшего вице-президента "Монако"  Вадима Васильева за совместную работу. В четверг функционер был отправлен в отставку владельцем монегасков Дмитрием Рыболовлевым.

- Спасибо за все, президент! - написал Мбаппе.

Напомним, Мбаппе выступал за "Монако" с 2015 по 2017 год. Васильев руководил монегасками с 2013 года. Под его руководством "Монако" становился чемпионом Франции, а также доходил до полуфинала Лиги чемпионов

"Монако" занимает 18-е место в чемпионате Франции, имея в активе 19 очков после 24 туров. Монегаски вылетели из Лиги чемпионов, Кубка Франции и Кубка французской лиги. 

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