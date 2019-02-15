"Спасибо за все, президент!". Мбаппе - Васильеву

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе в своем Твиттере поблагодарил бывшего вице-президента "Монако" Вадима Васильева за совместную работу. В четверг функционер был отправлен в отставку владельцем монегасков Дмитрием Рыболовлевым.

- Спасибо за все, президент! - написал Мбаппе.

Merci pour tous Président ✊🏽 pic.twitter.com/8XquSDP9jG – Kylian Mbappé (@KMbappe) 15 февраля 2019 г.

Напомним, Мбаппе выступал за "Монако" с 2015 по 2017 год. Васильев руководил монегасками с 2013 года. Под его руководством "Монако" становился чемпионом Франции, а также доходил до полуфинала Лиги чемпионов.

"Монако" занимает 18-е место в чемпионате Франции, имея в активе 19 очков после 24 туров. Монегаски вылетели из Лиги чемпионов, Кубка Франции и Кубка французской лиги.

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