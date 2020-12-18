Союз спортивных журналистов Франции ответил на угрозы Виллаш-Боаша

Союз спортивных журналистов Франции осудил угрозы, высказанные тренером «Марселя» Андре Виллаш-Боашем в адрес журналиста La Provence на пресс-конференции матча с «Ренном» (1:2). Он пригрозил корреспонденту издания расправой.

Португальский специалист был недоволен статьей, в которой его обвинили в слабых результатах в Лиге чемпионов с провансальцами и с другими клубами ранее в карьере. Материал был опубликован на прошлой неделе.

«За восемь дней словесные упреки португальского специалиста, неудовлетворенного статьей, в которой прослеживается его антирекорд в Лиге чемпионов, приняли неприемлемый оборот. Стремясь, помимо прочего, бороться со всеми атаками на свободу информации, наша организация будет с особым вниманием следить за развитием этой ситуации», — говорится в сообщении Союза спортивных журналистов Франции.

Представители «Марселя», с которыми связывались корреспонденты AFP, отказались давать комментарии по этому вопросу.