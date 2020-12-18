Виллаш-Боаш пригрозил журналисту расправой

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш после матча 15-го тура чемпионата Франции против «Ренна» (1:2) повздорил с журналистом. На прошлой неделе в La Provence вышла критическая статья, в которой португальского специалиста обвинили в слабых результатах в Лиге чемпионов с провансальцами и с другими клубами ранее в карьере.

«Спасибо, да. Так держать, я тебя поймаю. Если мне посчастливится поймать тебя... Продолжай в том же духе», — сказал Виллаш-Боаш в адрес журналиста La Provence, вставая из-за стола.

Напомним, Виллаш-Боаш ранее работал в Европе с «Зенитом», «Челси», «Тоттенхэмом» и «Порту».