Сорин надеется, что Покеттино станет новым тренером «ПСЖ»
Экс-капитан сборной Аргентины Хуан Пабло Сорин надеется, что Маурисио Покеттино все же возглавит «ПСЖ». Аргентинец ранее играл за парижан, как и Покеттино.
— Покеттино в «ПСЖ». Я надеюсь на это, — написал Сорин в Twitter. — Надеюсь! Чувство преданности, коллективная работа, стиль игры, индивидуальность, человеческие отношения с игроками... Мечта выиграть Лигу чемпионов никогда не была так близко.
Напомним, в четверг появилась информация, что «ПСЖ» уволит Томаса Тухеля. Новым наставником команды может стать Покеттино.
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