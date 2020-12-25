Сорин надеется, что Покеттино станет новым тренером «ПСЖ»

Экс-капитан сборной Аргентины Хуан Пабло Сорин надеется, что Маурисио Покеттино все же возглавит «ПСЖ». Аргентинец ранее играл за парижан, как и Покеттино.

— Покеттино в «ПСЖ». Я надеюсь на это, — написал Сорин в Twitter. — Надеюсь! Чувство преданности, коллективная работа, стиль игры, индивидуальность, человеческие отношения с игроками... Мечта выиграть Лигу чемпионов никогда не была так близко.

Напомним, в четверг появилась информация, что «ПСЖ» уволит Томаса Тухеля. Новым наставником команды может стать Покеттино.