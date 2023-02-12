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Сегодня, 17:16

Соломатин хочет, чтобы Головин оказался в великом европейском клубе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин оценил игру полузащитника Александра Головина за «Монако».

«Перерос ли Головин уровень «Монако»? Это не самая слабая европейская команда. Сейчас клуб идет на третьем месте в чемпионате Франции. Безусловно есть команды гораздо сильнее «Монако». Если Головин перерос уровень «Монако», это подтвердит его трансфер в какой-то другой клуб. Пусть Александр дальше продолжает так играть. Хочется, чтобы Головин оказался в каком-нибудь великом европейском клубе. Осуществится ли его мечта играть в Англии? Надеюсь и верю в это», — приводит слова Соломатина «РБ Спорт».

26-летний Головин забил пять голов и сделал шесть результативных передач в 22 матчах текущего сезона лиги 1.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-solomatin-hochetsya-chtoby-golovin-okazalsya-v-kakom-nibud-velikom-evropejskom-klube/
Александр Головин
Андрей Соломатин
Футбол
ФК Монако
0
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Чемпионат Франции: «Монако» обыграл «ПСЖ», «Марсель» победил «Клермон» и другие матчи 23-го тура

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 17 3 3 55-20 54
2
 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
3
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
4
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
5
 Ренн 23 12 4 7 42-28 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
9
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
10
 Тулуза 23 9 5 9 39-39 32
11
 Клермон Фут 23 8 6 9 24-31 30
12
 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
13
 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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38 тур
10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 3 : 0
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 3 : 1
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 0 : 2
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 3 : 1
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
 - : -
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ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 14
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 17 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 19 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 17 1 2
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