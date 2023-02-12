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Сегодня, 16:58

Американский телекомментатор назвал украинского футболиста Малиновского русским

Мария Гусева
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Руслан Малиновский.
Фото Global Look Press

Комментатор канала beIN Sports во время матча 23-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Клермоном» (2:0) назвал украинского полузащитника марсельского клуба Руслана Малиновского русским, сообщает РИА «Новости Спорт».

На 36-й минуте встречи Малиновский исполнял штрафной и нанес удар выше ворот. После этого один из комментаторов сначала назвал футболиста русским, а затем подшутил над исполнением стандарта, отметив, что после удара «мяч почти долетел до Москвы».

На этот инцидент негативно отреагировала жена футболиста Роксана Малиновская.

«Какого черта? Русский? Эти некомпетентные люди не должны комментировать такие матчи. Позор», — написала девушка в социальной сети.

Малиновский перешел в «Марсель» в зимнее трансферное окно из итальянской «Аталанты». В составе французского клуба 29-летний полузащитник провел 8 матчей и забил 2 гола.

Источник: РИА
Руслан Малиновский
Футбол
ФК Марсель
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 17 3 3 55-20 54
2
 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
3
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
4
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
5
 Ренн 23 12 4 7 42-28 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
9
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
10
 Тулуза 23 9 5 9 39-39 32
11
 Клермон Фут 23 8 6 9 24-31 30
12
 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
13
 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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38 тур
10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 3 : 0
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 3 : 1
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 0 : 2
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 3 : 1
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
 - : -
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Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 14
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 17 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 19 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 17 1 2
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