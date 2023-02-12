Американский телекомментатор назвал украинского футболиста Малиновского русским

Комментатор канала beIN Sports во время матча 23-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Клермоном» (2:0) назвал украинского полузащитника марсельского клуба Руслана Малиновского русским, сообщает РИА «Новости Спорт».

На 36-й минуте встречи Малиновский исполнял штрафной и нанес удар выше ворот. После этого один из комментаторов сначала назвал футболиста русским, а затем подшутил над исполнением стандарта, отметив, что после удара «мяч почти долетел до Москвы».

На этот инцидент негативно отреагировала жена футболиста Роксана Малиновская.

«Какого черта? Русский? Эти некомпетентные люди не должны комментировать такие матчи. Позор», — написала девушка в социальной сети.

Малиновский перешел в «Марсель» в зимнее трансферное окно из итальянской «Аталанты». В составе французского клуба 29-летний полузащитник провел 8 матчей и забил 2 гола.