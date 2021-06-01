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СМИ: Почеттино сообщил руководству «ПСЖ» о желании уйти

22:58
Маурисио Почеттино. Фото AFP
Маурисио Почеттино. Фото AFP
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино намерен покинуть клуб. Он уже сообщил руководство о своем желании уйти из команды, утверждает Liberation.

Контракт Почеттино с французами рассчитан еще на год, и клуб не хотел бы вновь менять тренера, поскольку лишь несколько месяцев назад клуб покинул немец Томас Тухель.

«ПСЖ» под руководством Почеттино в прошлом сезоне выиграл Кубок Франции в 14-й раз в своей истории, а также стал обладателем Суперкубка страны. В лиге 1 команда финишировала второй, уступив «Лиллю».

Парижане вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала.

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