«Монпелье» объявил о назначении нового главного тренера

«Монпелье» на официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера. Им стал покинувший «Брест» 57-летний французский специалист Оливье Далль'Ольо.

На посту главного тренера «Монпелье» Далль'Ольо сменил Мишеля Тер-Закаряна, чей истекавший контракт было решено не продлевать.

Сезон-2020/21 «Монпелье» завершил на 8-м месте в лиге 1 и не попал в еврокубки.