«ПСЖ» готов заплатить за Кина 40 миллионов евро

Нападающий Мойзе Кин, права на которого принадлежат «Эвертону», может остаться в «ПСЖ» на постоянной основе, сообщает журналист Николо Скира.

Спортивный директор парижан Леонардо готовит официальное предложение в размере около 40 миллионов евро. При этом «Эвертон» рассчитывает выручить за нападающего 45-50 млн.

Самому Кину «ПСЖ» предложит контракт на 5 лет. Игрок хотел бы остаться в столице Франции.

В минувшем сезоне 21-летний итальянец забил 13 голов за 26 игр в лиге 1.