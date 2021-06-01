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«ПСЖ» готов заплатить за Кина 40 миллионов евро

1 июня 2021, 23:55
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Нападающий Мойзе Кин, права на которого принадлежат «Эвертону», может остаться в «ПСЖ» на постоянной основе, сообщает журналист Николо Скира.

Спортивный директор парижан Леонардо готовит официальное предложение в размере около 40 миллионов евро. При этом «Эвертон» рассчитывает выручить за нападающего 45-50 млн.

Самому Кину «ПСЖ» предложит контракт на 5 лет. Игрок хотел бы остаться в столице Франции.

В минувшем сезоне 21-летний итальянец забил 13 голов за 26 игр в лиге 1.

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