«ПСЖ» готов заплатить за Кина 40 миллионов евро
1 июня 2021, 23:55
Нападающий Мойзе Кин, права на которого принадлежат «Эвертону», может остаться в «ПСЖ» на постоянной основе, сообщает журналист Николо Скира.
Спортивный директор парижан Леонардо готовит официальное предложение в размере около 40 миллионов евро. При этом «Эвертон» рассчитывает выручить за нападающего 45-50 млн.
Самому Кину «ПСЖ» предложит контракт на 5 лет. Игрок хотел бы остаться в столице Франции.
В минувшем сезоне 21-летний итальянец забил 13 голов за 26 игр в лиге 1.
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