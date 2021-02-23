Смертин поделился мнением об игре Головина за «Монако»

Экс-полузащитник «Бордо» и «Челси» Алексей Смертин высказался об игре российского футболиста «Монако» Александра Головина.

«Франция — это отличный выбор. В Англию сложно попасть и удержаться там. Но во Франции тоже непросто. Когда мы с ним встречались, я спросил, в чем разница между российским и французским футболом? Он ответил, что тут все добегают. Он привык к пространству. Там пространства меньше, все действуют очень четко. Ему надо не бояться. В Англии футбол быстрее, интенсивнее и без промедлений. Там футбол, как марафон. Поэтому я всегда восхищался Канчельскисом», — сказал Смертин в прямом эфире Instagram-аккаунта «Матч ТВ».

Экс-футболист не исключил, что Головин в скором времени может сменить команду.

Головин выступает в «Монако» с лета 2018 года, куда перешел из ЦСКА за 30 миллионов евро. В этом сезоне 24-летний полузащитник провел 11 матчей в лиги 1, отметившись 4 голами и 4 точными передачами.