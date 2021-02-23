Мбаппе остается самым дорогим игроком мира в рейтинге KPMG, Месси подешевел на 27 миллионов евро

Опубликован новый рейтинг стоимости футболистов по версии KPMG. Возглавляет его форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Согласно данным исследования, трансферная стоимость игрока составляет 185 миллионов евро. На втором месте форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн и нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг — по 125 миллионов. Четвертый — полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо (118). Еще один игрок «ПСЖ» Неймар на пятом месте (115). Такой же стоимостью оценены нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэфшорд.

114 миллионов и восьмое место у полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне. Замыкают топ-10 игроки «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд (111) и Садио Мане (110). Форвард «Барселоны» Лионель Месси занимает 34-е место в рейтинге. Его стоимость оценивается в 74,5 миллиона евро. По сравнению с предыдущим рейтингом она уменьшилась на 27 миллионов евро.