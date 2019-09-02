Слимани мог забить чудо-гол и сделать хет-трик за «Монако», но не повезло. Два раза подряд

Нападающий Ислам Слимани чуть не сделал хет-трик всего через 11 дней после перехода в «Монако». В матче 4-го тура лиги 1 монегаски сыграли вничью со «Страсбуром» (2:2), Слимани оформил дубль.

Во втором тайме он эффектно сыграл в стенку с партнером по команде и выскочил один на один с голкипером соперников. Однако его удар пришелся в перекладину, после чего отлетел в поле. Сразу же Слимани попытался добить в падении через себя, но ему снова не повезло.