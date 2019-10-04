Болельщики «Монако» выбрали Ислама Слимани лучшим игроком сентября. 31-летний алжирец провел в лиге 1 4 матча, в которых забил 4 мяча.

Второе место занял хавбек сборной России Александр Головин. На его счету 5 игр. Во встрече с «Нимом» (3:1) он сделал дубль и отдал голевой пас.

Тройку замкнул Виссам Бен Йеддер. На его счету так же, как и у Слимани, 4 игры и 4 гола.