Слимани — игрок месяца в «Монако», Головин — второй
16:28
Болельщики «Монако» выбрали Ислама Слимани лучшим игроком сентября. 31-летний алжирец провел в лиге 1 4 матча, в которых забил 4 мяча.
Второе место занял хавбек сборной России Александр Головин. На его счету 5 игр. Во встрече с «Нимом» (3:1) он сделал дубль и отдал голевой пас.
Тройку замкнул Виссам Бен Йеддер. На его счету так же, как и у Слимани, 4 игры и 4 гола.
With 56,4% of your votes on the AS Moncao mobile app, @slimaniislam has been named #MVP for September?.— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) October 4, 2019
? @slimaniislam
? Aleksandr Golovin
? @WissBenYedder pic.twitter.com/YDbUKAXPht