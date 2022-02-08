Шерки выбыл на 3 месяца

Полузащитник «Лиона» Райан Шерки получил травму в матче 23-го тура чемпионата Франции против «Монако» (0:2).

Французский клуб на официальном сайте сообщил, что 18-летний француз пропустит около трех месяцев из-за проблем со стопой. Игрок получил перелом плюсневой кости.

В среду, 9 февраля, Шерки предстоит операция. На восстановление ему потребуется 3 месяца.

В этом сезоне полузащитник сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.