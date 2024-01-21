«Гавр» обыграл «Шатору» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции, Кузяев отыграл весь матч

«Гавр» на выезде обыграл «Шатору» в матче 1/16 финала Кубка Франции — 1:0.

Единственный гол на 45+1-й минуте забил Стив Нгура.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе команды и отыграл весь матч.

В других парах в 1/8 финала Кубка Франции пробились «Страсбур» и «Лилль».