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Сегодня, 21:26

«Гавр» обыграл «Шатору» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции, Кузяев отыграл весь матч

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Далер Кузяев.
Фото Global Look Press

«Гавр» на выезде обыграл «Шатору» в матче 1/16 финала Кубка Франции — 1:0.

Единственный гол на 45+1-й минуте забил Стив Нгура.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе команды и отыграл весь матч.

В других парах в 1/8 финала Кубка Франции пробились «Страсбур» и «Лилль».

Франция. Кубок. 1/16 финала
21 янв, 19:30. Stade Gaston Petit (Шатору)
Шатору
0:1
Гавр
Франция. Кубок. 1/16 финала
21 янв, 19:30. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
1:3
Страсбур
Франция. Кубок. 1/16 финала
21 янв, 19:30. Stade Le Gallo (Булонь-Бийанкур)
Расинг К
0:1
Лилль
Источник: Сетка Кубка Франции
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
0
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 13 4 1 44-14 43
2
 Ницца 18 10 5 3 19-11 35
3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
5
 Лилль 18 8 7 3 24-14 31
6
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
7
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
8
 Ланс 18 7 5 6 21-19 26
9
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
10
 Ренн 18 5 7 6 25-22 22
11
 Гавр 18 5 7 6 19-20 22
12
 Монпелье 18 4 7 7 19-23 19
13
 Нант 18 5 3 10 20-30 18
14
 Тулуза 18 3 8 7 16-23 17
15
 Метц 18 4 4 10 16-28 16
16
 Лион 18 4 4 10 17-30 16
17
 Клермон Фут 18 3 5 10 13-27 14
18
 Лорьян 18 2 6 10 21-38 12
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26.01 23:00
Лион – Ренн
 - : -
27.01 19:00
Ницца – Метц
 - : -
27.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
28.01 15:00
Монпелье – Лилль
 - : -
28.01 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
28.01 17:00
Лорьян – Гавр
 - : -
28.01 17:00
Реймс – Нант
 - : -
28.01 19:05
Тулуза – Ланс
 - : -
28.01 22:45
ПСЖ – Брест
 - : -
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