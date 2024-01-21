«Гавр» обыграл «Шатору» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции, Кузяев отыграл весь матч
«Гавр» на выезде обыграл «Шатору» в матче 1/16 финала Кубка Франции — 1:0.
Единственный гол на 45+1-й минуте забил Стив Нгура.
Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе команды и отыграл весь матч.
В других парах в 1/8 финала Кубка Франции пробились «Страсбур» и «Лилль».
Источник: Сетка Кубка Франции
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|43
|
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|5
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|19-11
|35
|
3
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|18
|10
|4
|4
|27-15
|34
|
4
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|18
|10
|3
|5
|34-25
|33
|
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|8
|7
|3
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|
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|
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|
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|
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|
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|5
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|
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|4
|7
|7
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|
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|18
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|3
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|18
|
14
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|3
|8
|7
|16-23
|17
|
15
|Метц
|18
|4
|4
|10
|16-28
|16
|
16
|Лион
|18
|4
|4
|10
|17-30
|16
|
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|Клермон Фут
|18
|3
|5
|10
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|
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|26.01
|23:00
|
Лион – Ренн
|- : -
|27.01
|19:00
|
Ницца – Метц
|- : -
|27.01
|23:00
|
Марсель – Монако
|- : -
|28.01
|15:00
|
Монпелье – Лилль
|- : -
|28.01
|17:00
|
Клермон Фут – Страсбур
|- : -
|28.01
|17:00
|
Лорьян – Гавр
|- : -
|28.01
|17:00
|
Реймс – Нант
|- : -
|28.01
|19:05
|
Тулуза – Ланс
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|28.01
|22:45
|
ПСЖ – Брест
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|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|9
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|8
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
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|7
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Усман Дембеле
ПСЖ
|6
|
|
Флориан Сотока
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|5
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|К
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Рассул Ндиайе
Гавр
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|1
|2
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Самюэль Грансир
Гавр
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|1
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