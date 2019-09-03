«Сейчас или никогда!» Клуб французской лиги 2 уговаривает Неймара

Новичок французской лиги 2 «Шамбли» в шутку предложил форварду «ПСЖ» Неймару перейти в их команду. Сегодня в большинстве европейских чемпионатов закрывается трансферное окно. Незадолго до его закрытия во Франции «Шамбли» выложил твит: «22.30. Сейчас или никогда, Неймар!»

Этим летом самого дорогого футболиста мира пытались подписать «Реал» и «Барселона». Тем не менее, «ПСЖ» отклонил все предложения по бразильцу, и он, вероятно, остается в Париже как минимум до января.