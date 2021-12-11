Серхио Рамос пропусти матч «ПСЖ» против «Монако»
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос пропустит матч 18-го тура чемпионата Франции против «Монако», сообщает L'Equipe.
Испанец продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Он должен вернуться в общую группу только со следующей недели.
35-летний игрок пропустит четвертый матч «ПСЖ» подряд.
«ПСЖ» сыграет против «Монако» в воскресенье, 12 декабря. Начало — в 22.45 по московскому времени.
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