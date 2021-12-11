Дебютный мяч Месси в чемпионате Франции признали лучшим голом ноября в лиге 1
Мяч нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в матче 14-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (3:1) признан лучшим голом лиги 1 в ноябре.
Отметим, что на данный момент этот гол остается для аргентинца единственным в составе парижан в чемпионате Франции.
Pour son premier but en championnat, Lionel Messi remporte d?j? le #ButDuMois de novembre ??? pic.twitter.com/AwJ3Fu4dUm— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) December 10, 2021
Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента, до этого он выступал за «Барселону». На счету 34-летнего форварда 1 гол и 4 результативных передачи в 9 матчах лиги 1.
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