Серхио Рамос остается без предложений за месяц до закрытия трансферного окна

Испанский защитник Серхио Рамос не получил ни одного подходящего предложения о переходе, сообщает AS. Трансферное окно закроется 1 сентября.

37-летний футболист стал свободным агентом после ухода из «ПСЖ» этим летом. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Лос-Анджелес Гэлакси», но клуб не отправлял предложений по игроку.

В «ПСЖ» Рамос за 2 года сыграл 58 матчей, забив 6 мячей и сделав 1 голевую передачу.

До этого испанец с 2005 по 2021 год играл в «Реале».