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31 июля, 23:56

Серхио Рамос остается без предложений за месяц до закрытия трансферного окна

Виталий Косик
Корреспондент
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Серхио Рамос.
Фото Global Look Press

Испанский защитник Серхио Рамос не получил ни одного подходящего предложения о переходе, сообщает AS. Трансферное окно закроется 1 сентября.

37-летний футболист стал свободным агентом после ухода из «ПСЖ» этим летом. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Лос-Анджелес Гэлакси», но клуб не отправлял предложений по игроку.

В «ПСЖ» Рамос за 2 года сыграл 58 матчей, забив 6 мячей и сделав 1 голевую передачу.

До этого испанец с 2005 по 2021 год играл в «Реале».

Серхио Рамос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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