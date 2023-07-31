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«Челси» претендует на форварда «ПСЖ» Мбаппе

Виталий Косик
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

«Челси» интересуется форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе, сообщает Independent. Лондонский клуб включился в борьбу за нападающего.

По информации издания, на трансфере настаивает совладелец «Челси» Тодд Боули. Он пытается договориться о переходе игрока.

Ранее стало известно, что «Реал» хочет завершить трансфер Мбаппе в ближайшие две недели.

Ожидается, что «Реал» заплатит за Мбаппе более 200 миллионов евро, а игрок подпишет контракт сроком на шесть лет.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
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