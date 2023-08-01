Мбаппе больше не может активировать опцию продления контракта с «ПСЖ» на год
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе больше не сможет активировать опцию продления контракта с парижским клубом до лета 2025 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации журналиста, крайний срок активации продления истек 31 июля. Контракт француза истекает в июне 2024 года.
Ранее стало известно, что «Реал» хочет завершить трансфер Мбаппе в ближайшие две недели.
Французский форвард выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.
«ПСЖ» не взял Мбаппе в предсезонное турне команды в Японии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.08
|22:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
|
Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
Новости