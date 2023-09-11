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Экс-игрок «Марселя» Коке — о приговоре за наркоторговлю: «Я не Пабло Эскобар»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Марселя» и «Малаги» Серхио Контрерас Пардо, известный как Коке, высказался о том, что его приговори к 6 годам тюрьмы за наркоторговлю.

Коке признал, что руководил организацией, занимавшейся торговлей наркотиками в Испании и еще нескольких странах. Сейчас экс-нападающий живет в Марбелье на правах УДО.

«Мне нечего скрывать. Если ты футболист, то тебе повезло зарабатывать много денег. Я зарабатывал, может быть, миллион евро в год. В другом бизнесе за два месяца можно заработать столько, сколько в футболе заработаешь за год. Но ты рискуешь своей жизнью. У меня везде есть контакты, это не то, что я выбрал. Я не Пабло Эскобар! Когда вы слышите «международный наркоторговец», вы говорите себе: «Что, черт возьми, он творил?» Во Франции за это тебя могут очень быстро убить. Здесь тебя тоже могут убить, но я не боюсь», — приводит слова Пардо RMC Sport.

В 2019 году испанские полицейские конфисковали у Коке тонну гашиша, который являелся лидером группировки из 20 человек.

40-летний Коке выступал за лиссабонский «Спортинг», «Малагу», «Марсель», «Райо Вальекано», «Баку», «Арис» и многие другие клубы.

Источник: RMC Sport
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1
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2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
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10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
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