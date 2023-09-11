Экс-игрок «Марселя» Коке — о приговоре за наркоторговлю: «Я не Пабло Эскобар»

Бывший нападающий «Марселя» и «Малаги» Серхио Контрерас Пардо, известный как Коке, высказался о том, что его приговори к 6 годам тюрьмы за наркоторговлю.

Коке признал, что руководил организацией, занимавшейся торговлей наркотиками в Испании и еще нескольких странах. Сейчас экс-нападающий живет в Марбелье на правах УДО.

«Мне нечего скрывать. Если ты футболист, то тебе повезло зарабатывать много денег. Я зарабатывал, может быть, миллион евро в год. В другом бизнесе за два месяца можно заработать столько, сколько в футболе заработаешь за год. Но ты рискуешь своей жизнью. У меня везде есть контакты, это не то, что я выбрал. Я не Пабло Эскобар! Когда вы слышите «международный наркоторговец», вы говорите себе: «Что, черт возьми, он творил?» Во Франции за это тебя могут очень быстро убить. Здесь тебя тоже могут убить, но я не боюсь», — приводит слова Пардо RMC Sport.

В 2019 году испанские полицейские конфисковали у Коке тонну гашиша, который являелся лидером группировки из 20 человек.

40-летний Коке выступал за лиссабонский «Спортинг», «Малагу», «Марсель», «Райо Вальекано», «Баку», «Арис» и многие другие клубы.