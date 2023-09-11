Лоран Блан покинул пост главного тренера «Лиона»
«Лион» объявил об уходе главного тренера команды Лорана Блана.
Контракт с 57-летним специалистом расторгли по обоюдному согласию, сообщается на официальном сайте клуба.
Блан возглавлял «Лион» с октября прошлого года. После 4 туров команда с 1 набранным очком замыкает турнирную таблицу французской лиги 1.
Ранее сообщалось, что одним из кандидатов на замену Блану является экс-тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
2
|ПСЖ
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|
3
|Марсель
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
4
|Реймс
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
5
|Лилль
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
6
|Брест
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
7
|Ренн
|4
|1
|3
|0
|8-4
|6
|
8
|Ницца
|4
|1
|3
|0
|4-2
|6
|
9
|Страсбур
|4
|2
|0
|2
|4-6
|6
|
10
|Гавр
|4
|1
|2
|1
|8-6
|5
|
11
|Лорьян
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|
12
|Тулуза
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
13
|Метц
|4
|1
|2
|1
|6-9
|5
|
14
|Монпелье
|4
|1
|1
|2
|7-7
|4
|
15
|Нант
|4
|0
|2
|2
|5-8
|2
|
16
|Клермон Фут
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
17
|Ланс
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
|
18
|Лион
|4
|0
|1
|3
|3-10
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.09
|00:00
|
Клермон Фут – Нант
|- : -
|17.09
|00:00
|
Ланс – Метц
|- : -
|17.09
|00:00
|
Лорьян – Монако
|- : -
|17.09
|00:00
|
Лион – Гавр
|- : -
|17.09
|00:00
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|17.09
|00:00
|
ПСЖ – Ницца
|- : -
|17.09
|00:00
|
Реймс – Брест
|- : -
|17.09
|00:00
|
Ренн – Лилль
|- : -
|17.09
|00:00
|
Страсбур – Монпелье
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|5
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|4
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|4
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Страсбур
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|3
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
|
|
Абу Ло
Метц
|2
|1
|0
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