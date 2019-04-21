"Сент-Этьен" победил "Реймс" и поднялся на четвертое место

"Сент-Этьен" обыграл "Реймс" в матче 33-го тура чемпионата Франции (2:0). Голом отметился хавбек Реми Кабелла, еще один мяч в свои ворота забил защитник Бьорн Энгелс.

"Сент-Этьен" набрал 56 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. "Реймс" с 48 баллами располагается на 7-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

33-й тур

"Реймс" - "Сент-Этьен" - 0:2 (0:1)

Голы: Кабелла, 24 (0:1). Энгелс, 51 - в свои ворота (0:2).

"Реймс": Менди, Энгелс, Рахман Баба, Фокет, Абдельхамид, Ромао (Думбья, 80), Шавалерен, Кафаро, Дингоме (Зенели, 57), Уден, Диа (Чаваррия, 66).

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Перрен, Колодзейчак, Салиба, М`Вила, Кабелла, Амума (Вада, 89), Хазри (Диони, 83), Аит Беннассер, Норден (Полома, 78).

Предупреждения: Фокет, 61. Шавалерен, 79. Кафаро, 90+2.

Судья: Делерю.

21 апреля. Реймс. Стадион "Stade Auguste Delaune".

Все о чемпионате Франции - здесь