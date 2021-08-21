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«Сент-Этьен» ушел от поражения в матче с «Лиллем»

21 августа 2021, 23:52
21 августа. «Сент-Этьен» — «Лилль» — 1:1. Фото ФК «Лилль».
21 августа. «Сент-Этьен» — «Лилль» — 1:1. Фото ФК «Лилль».
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«Сент-Этьен» ушел от поражения в матче 3-го тура чемпионата Франции с «Лиллем». Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Сент-Этьен» на старте сезона выдал серию из трех ничейных матчей подряд. Действующий чемпион Франции — «Лилль» — пока набрал только 2 очка в сезоне.

Чемпионат Франции. Лига 1

3-й тур

«Сент-Этьен» — «Лилль» — 1:1 (0:1)

Голы: Бурак Йылмаз, 38 (0:1). Соу, 85 (1:1).

«Сент-Этьен»: Грин, Колодзейчак, Мукуди, Масон, Соу, Юссуф (Норден, 58), Камара, Нейу (Гурна-Дуат, 81), Амума (Аушиш, 69), Хазри (Крассо, 81), Буанга (Сабан, 69).

«Лилль»: Грбич, Жозе Фонти, Тиагу Джало, Мандава, Ботман, Андре, Шека, Бурак Йылмаз, Бамба (Иконе, 74), Веа (Гомеш, 81), Давид (Юсуф Языджи, 81).

Предупреждения: Тиагу Джало, 19. Бурак Йылмаз, 20. Шека, 78. Хазри, 80.

Судья: Лесаж (Франция).

21 августа. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Локомотив
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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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