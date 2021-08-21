«Сент-Этьен» ушел от поражения в матче с «Лиллем»
«Сент-Этьен» ушел от поражения в матче 3-го тура чемпионата Франции с «Лиллем». Встреча закончилась со счетом 1:1.
«Сент-Этьен» на старте сезона выдал серию из трех ничейных матчей подряд. Действующий чемпион Франции — «Лилль» — пока набрал только 2 очка в сезоне.
Чемпионат Франции. Лига 1
3-й тур
«Сент-Этьен» — «Лилль» — 1:1 (0:1)
Голы: Бурак Йылмаз, 38 (0:1). Соу, 85 (1:1).
«Сент-Этьен»: Грин, Колодзейчак, Мукуди, Масон, Соу, Юссуф (Норден, 58), Камара, Нейу (Гурна-Дуат, 81), Амума (Аушиш, 69), Хазри (Крассо, 81), Буанга (Сабан, 69).
«Лилль»: Грбич, Жозе Фонти, Тиагу Джало, Мандава, Ботман, Андре, Шека, Бурак Йылмаз, Бамба (Иконе, 74), Веа (Гомеш, 81), Давид (Юсуф Языджи, 81).
Предупреждения: Тиагу Джало, 19. Бурак Йылмаз, 20. Шека, 78. Хазри, 80.
Судья: Лесаж (Франция).
21 августа. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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