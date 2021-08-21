Агент Головина предположил, что «Монако» будет подавать апелляцию на удаление полузащитника
Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артемов заявил, что клуб может подать апелляцию на удаление футболиста в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Ланса» (0:2).
«В данном случае решение как минимум спорное. Обсуждать решение неправильно. Но скорее «Монако» будет подавать апелляцию», — заявил Артемов.
Головин, который вышел на поле в стартовом составе, был удален на 86-й минуте за грубый подкат под соперника. Эта красная карточка стала третьей для россиянина в составе «Монако», который он представляет с 2018 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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