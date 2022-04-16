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Сегодня, 19:52

«Сент-Этьен» одержал волевую победу над «Брестом»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Сент-Этьен» одержал волевую победу над «Брестом» в матче 32-го тура чемпионата Франции. Хозяева одолели гостей со счетом 2:1.

«Сент-Этьен» одержал первую победу за пять матчей. Команда набрала 30 оков и покинула зону вылета, поднявшись на 17-е место.

«Брест» остался на 12-й строчке (39 очков).

Франция. Лига 1. 32-й тур
16 апр, 18:00. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)
Сент-Этьен
2:1
Брест
Голы
Онора, 8 (0:1), Камара, 14 (1:1), Камара, 39 (2:1)
Сент-Этьен
Бернардони Над Габриэл Силва Мангала Бакайоко (Аушиш, 83) Гурна-Дуат Будебуз (Юссуф, 83) Камара Тиуб (Трауко, 68) Хазри (Норден, 61) Буанга
Брест
Бизот Дюверн Шардонне (Брассье, 36) Пьер-Габриэль (Уронен, 77) Эрелль Белькебла Агуме (Магнетти, 77) Онора Мунье Белаили (Фоссюрье, 60) Дель Кастильо (Кардона, 60)
Предупреждения
Пьер-Габриэль 74’, Белькебла 90+3’
Судьи
Ваттеллье (Франция)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 22 5 4 70-29 71
2
 Марсель 31 17 8 6 51-29 59
3
 Ренн 32 17 5 10 69-34 56
4
 Монако 32 15 8 9 50-34 53
5
 Страсбур 31 14 10 7 52-33 52
6
 Ницца 31 15 7 9 40-27 51
7
 Лилль 31 12 12 7 39-36 48
8
 Ланс 31 13 8 10 48-40 47
9
 Лион 31 12 11 8 44-40 46
10
 Нант 31 13 7 11 40-34 46
11
 Монпелье 31 12 5 14 44-44 41
12
 Брест 32 10 9 13 40-47 39
13
 Реймс 31 8 12 11 34-35 36
14
 Анже 31 8 9 14 35-45 33
15
 Труа 31 8 8 15 29-44 32
16
 Лорьян 31 7 10 14 31-50 31
17
 Сент-Этьен 32 7 9 16 35-62 30
18
 Клермон Фут 31 7 7 17 31-60 28
19
 Бордо 31 5 11 15 41-71 26
20
 Метц 31 4 11 16 28-57 23
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15.04 22:00
Ренн – Монако
 2 : 3
16.04 18:00
Сент-Этьен – Брест
 2 : 1
16.04 22:00
Лилль – Ланс
 - : -
17.04 14:00
Ницца – Лорьян
 - : -
17.04 16:00
Метц – Клермон Фут
 - : -
17.04 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
17.04 16:00
Нант – Анже
 - : -
17.04 16:00
Труа – Страсбур
 - : -
17.04 18:05
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