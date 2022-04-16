«Сент-Этьен» одержал волевую победу над «Брестом»

«Сент-Этьен» одержал волевую победу над «Брестом» в матче 32-го тура чемпионата Франции. Хозяева одолели гостей со счетом 2:1.

«Сент-Этьен» одержал первую победу за пять матчей. Команда набрала 30 оков и покинула зону вылета, поднявшись на 17-е место.

«Брест» остался на 12-й строчке (39 очков).