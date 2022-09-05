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5 сентября, 09:24

Сарр назвал эталонной игру «Монако» в матче с «Ниццей»

Мария Гусева
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Защитник «Монако» Маланг Сарр прокомментировал победу над «Ниццей» (1:0) в матче 6-го тура чемпионата Франции. Ранее француз выступал за «орлят».

«Конечно же, я испытывал особенные эмоции. Играть против клуба, в котором вырос, — это что-то из ряда вон выходящее. Но я в полной мере удовлетворен исходом встречи. Мы выступили убедительно и сумели сохранить свои ворота на замке. Это поможет нам чувствовать себя увереннее в дальнейшем. Работа наших нападающих принесла свои плоды. Можно сказать, что этот матч теперь является эталонным для нас! Я думаю, что эта встреча станет новой точкой отсчета в текущем сезоне. Это игра, которую мы будем вспоминать, она придаст нам уверенности в своих силах, я в этом убежден», — цитирует пресс-служба клуба Сарра.

«Монако» одержал вторую победу в чемпионате Франции и поднялся на 10-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков.

Александр Головин (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Ниццы&raquo;. «Когда Головин танцует с мячом, он делает меня счастливым». Что пишут во Франции про российского полузащитника
Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3-%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%80-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC/
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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2
 Марсель 6 5 1 0 13-3 16
3
 Ланс 6 4 2 0 15-7 14
4
 Лион 5 4 1 0 14-4 13
5
 Лорьян 5 3 1 1 8-8 10
6
 Лилль 6 3 1 2 13-13 10
7
 Клермон Фут 6 3 0 3 8-10 9
8
 Монпелье 6 3 0 3 16-12 9
9
 Монако 6 2 2 2 8-11 8
10
 Ренн 6 2 2 2 8-7 8
11
 Труа 6 2 1 3 11-14 7
12
 Осер 6 2 1 3 7-11 7
13
 Нант 6 1 3 2 6-8 6
14
 Реймс 6 1 3 2 10-13 6
15
 Тулуза 6 1 2 3 7-11 5
16
 Ницца 6 1 2 3 4-8 5
17
 Брест 6 1 2 3 8-16 5
18
 Страсбур 6 0 4 2 5-7 4
19
 Анже 6 0 2 4 6-17 2
20
 Аяччо 6 0 1 5 3-10 1
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11.09 00:00
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