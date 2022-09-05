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5 сентября, 08:47

Икарди подпишет контракт с «Галатасараем» на этой неделе

Анна Горшкова
Корреспондент
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Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди все еще может перейти в клуб из Турции.

Как сообщает газета Fanatik, «Галатасарай» достиг соглашения о переходе 29-летнего игрока на правах аренды. Трансфер аргентинца в турецкий клуб должен быть официально оформлен в среду.

По данным СМИ, «ПСЖ» будет оплачивать большую часть зарплаты Икарди.

Трансферное окно в Турции закроется 8 сентября.

Нападающий перешел в «ПСЖ» из «Интера» в 2019 году на правах аренды, а через год был приобретен на постоянной основе за 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Икарди не провел ни одного матча за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.fanatik.com.tr/galatasarayda-mauro-icardi-imzaya-geliyor-2299638
Мауро Икарди
Футбол
ФК Галатасарай
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Ланс 6 4 2 0 15-7 14
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 Лион 5 4 1 0 14-4 13
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 Лорьян 5 3 1 1 8-8 10
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 Лилль 6 3 1 2 13-13 10
7
 Клермон Фут 6 3 0 3 8-10 9
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 Монпелье 6 3 0 3 16-12 9
9
 Монако 6 2 2 2 8-11 8
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 Ренн 6 2 2 2 8-7 8
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 Труа 6 2 1 3 11-14 7
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 Осер 6 2 1 3 7-11 7
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 Нант 6 1 3 2 6-8 6
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 Реймс 6 1 3 2 10-13 6
15
 Тулуза 6 1 2 3 7-11 5
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 Ницца 6 1 2 3 4-8 5
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 Брест 6 1 2 3 8-16 5
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