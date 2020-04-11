Сарабия признался, что пытается стать лидером «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Пабло Сарабия рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Томасом Тухелем. В этом сезоне испанец в 36 матчах забил 14 голов и сделал 8 голевых передач.

— С конкуренцией за место в составе, которая у «ПСЖ» в атаке, я вполне доволен сезоном, — цитирует So Foot Сарабию. — На данный момент я часто начинаю со скамейки запасных, но стараюсь всегда быть важным для команды. Тухель хочет, чтобы я использовал свой игровой интеллект... Он хочет, чтобы я создавал дыры в обороне противника, и просит меня быть резким и агрессивным в атаке.