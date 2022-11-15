Рыболовлев вошел в совет директоров французской лиги

Президент «Монако» и владелец этого клуба Дмитрий Рыболовлев избран в совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции. Также в этот орган входят руководители «ПСЖ», «Ланса», «Реймса», «Марселя», «Лорьяна», «Ниццы» и «Нанта».

Ранее интересы монегасков в лиге представлял вице-президент «Монако» Олег Петров, который теперь больше сосредоточился на делах баскетбольного клуба.

После 15 туров чемпионата Франции «Монако» (27 очков) занимает шестое место в турнирной таблице лиги 1.