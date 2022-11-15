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15 ноября, 22:28

Месси: «Я люблю футбол, но не думаю, что буду играть еще долгое время»

Лионель Месси высказался о возможном завершении карьеры
Анна Горшкова
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о возможном завершении профессиональной карьеры.

«Я люблю футбол, люблю играть в него и наслаждаюсь им, единственное, что я делал всю свою жизнь — это играл в футбол, и я уверен, что-то, чем я буду заниматься дальше, будет связано с этой игрой. Хотя я не знаю, что конкретно будет. Не думаю, что буду играть еще долгое время», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Также 35-летний футболвист ответил на вопрос, возможно ли, что последним клубом в его карьере станет «Ньюэллс Олд Бойз», в котором он начинал играть в футбол.

«Я не знаю, столько всего случается... В детстве я мечтал о том, чтобы играть в футбол в Аргентине. Но сегодня это зависит от очень многого, у меня есть семья, трое детей, в моей жизни произошли большие перемены, которые дорого обошлись мне и моей семьей. Сегодня я преодолел это, и мы чувствуем себя великолепно», — сказал Месси.

Аргентинский нападающий на данный момент выступает за «ПСЖ». Контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Месси — чемпион Франции и 10-кратный чемпион Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА и еще три раза — в клубном чемпионате мира. Он является семикратным обладателем «Золотого мяча».

Источник: Mundo Deportivo
Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
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 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
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