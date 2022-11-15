Месси: «Я люблю футбол, но не думаю, что буду играть еще долгое время»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о возможном завершении профессиональной карьеры.

«Я люблю футбол, люблю играть в него и наслаждаюсь им, единственное, что я делал всю свою жизнь — это играл в футбол, и я уверен, что-то, чем я буду заниматься дальше, будет связано с этой игрой. Хотя я не знаю, что конкретно будет. Не думаю, что буду играть еще долгое время», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Также 35-летний футболвист ответил на вопрос, возможно ли, что последним клубом в его карьере станет «Ньюэллс Олд Бойз», в котором он начинал играть в футбол.

«Я не знаю, столько всего случается... В детстве я мечтал о том, чтобы играть в футбол в Аргентине. Но сегодня это зависит от очень многого, у меня есть семья, трое детей, в моей жизни произошли большие перемены, которые дорого обошлись мне и моей семьей. Сегодня я преодолел это, и мы чувствуем себя великолепно», — сказал Месси.

Аргентинский нападающий на данный момент выступает за «ПСЖ». Контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Месси — чемпион Франции и 10-кратный чемпион Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА и еще три раза — в клубном чемпионате мира. Он является семикратным обладателем «Золотого мяча».