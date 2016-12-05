Руководство "ПСЖ" недовольно работой Эмери

Руководство "ПСЖ" недовольно работой главного тренера команды Унаи Эмери. Поводом для недовольства стал последний матч чемпионата Франции с "Монпелье", в котором парижане проиграли со счетом 0:3. Это был первый разгром "ПСЖ" в лиге 1 с 2011 года. Данное поражение в чемпионате в нынешнем сезоне стало уже третьим, Эмери отстает от прошлогоднего графика набора очков на семь баллов, а "ПСЖ" не может обойти "Монако" и "Ниццу" в борьбе за лидерство.

Как сообщает Le Parisien, у руководства клуба возникли сомнения по поводу компетентности Эмери, поэтому в ближайшие недели за его работой будут более пристально следить. Кроме того, владелец клуба недоволен падением популярности "ПСЖ" во Франции, снижением посещаемости домашних матчей. Это связывают со стилем игры под руководством Унаи Эмери.