Руководство "ПСЖ" недовольно работой Эмери

Руководство "ПСЖ" недовольно работой главного тренера команды Унаи Эмери. Поводом для недовольства стал последний матч чемпионата Франции с "Монпелье", в котором парижане проиграли со счетом 0:3. Это был первый разгром "ПСЖ" в лиге 1 с 2011 года. Данное поражение в чемпионате в нынешнем сезоне стало уже третьим, Эмери отстает от прошлогоднего графика набора очков на семь баллов, а "ПСЖ" не может обойти "Монако" и "Ниццу" в борьбе за лидерство.
Как сообщает Le Parisien, у руководства клуба возникли сомнения по поводу компетентности Эмери, поэтому в ближайшие недели за его работой будут более пристально следить. Кроме того, владелец клуба недоволен падением популярности "ПСЖ" во Франции, снижением посещаемости домашних матчей. Это связывают со стилем игры под руководством Унаи Эмери.
Player124
Не только из-за ухода Ибры, но и из-за того, что новых звёзд не купили, а старые разбредаются потихоньку.
13:44 5 декабря
shpasic
а популярность падает из-за ухода Ибры.
12:30 5 декабря
shpasic
тренеришка!!!))
12:29 5 декабря
Красно синий
Димитрий999 Не получается у него в суперклубах. Что в Спартаке, что в этом ПСЖ.===============================================================================Вот это ржачно. Нашёл суперклубы..... А вообще назначение Эмери изначально было бредом. Из команды тяжеловеса она превратилась в странную субстанцию. Скоро ещё победы на выезде пропадут и будет точная копия Севильи под его руководством.То есть будут побеждать в лиге европы.
12:18 5 декабря
bvp
Спартак - суперклуб???
12:17 5 декабря
Тот самый Зануда
Артём был прав.)
11:34 5 декабря
Димитрий999
Не получается у него в суперклубах. Что в Спартаке, что в этом ПСЖ.
11:28 5 декабря