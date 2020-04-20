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Руководство «ПСЖ» не может договориться с игроками о понижении зарплат

13:34
Футболиста «ПСЖ». Фото Twitter лиги 1.
Футболиста «ПСЖ». Фото Twitter лиги 1.
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Руководство «ПСЖ» пока не смогло достичь соглашения с игроками команды о снижении зарплат на время пандемии коронавируса, сообщает L'Equipe.

Переговоры между генеральным директором Леонардо и представляющими интересы игроков Маркиньюсом и Тиагу Силвой о снижении зарплат на 20-30 процентов продолжаются. Стороны пока не пришли к единому соглашению.

По итогам прошлого сезона зарплатная ведомость парижского клуба составляла 371 миллион евро.

По последним данным, Франция занимает пятое место в мире по числе заразившихся коронавирусом — 152 894 человека. От болезни в стране погибли 19 718 человек.

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