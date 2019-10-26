Руди Гарсия: «Наши болельщики любят атакующий «Марсель». Ой, они любят «Лион», конечно»

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия на пресс-конференции перепутал свою команду с «Марселем».

— Если мы добавим в нашу игру немного остроты и голов, болельщики это оценят и будут за нас, ведь они любят атакующий «Марсель». Ой, они любят «Лион», конечно. Им нравится «Лион», — цитирует Гарсию Actu Foot.

Гарсия подписал контракт с «ткачами» до июня 2021 года. «Лион» идет в зоне вылета после 10 туров чемпионата Франции, имея в активе 10 очков.