Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Ниццей»

Стали известны стартовые составы на матч между «Ниццей» и «Монако» в 21-м туре французской лиги 1.

Игра пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. Начало — в 22.45 по московскому времени.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сыграет с первых минут.

«Ницца»: Булка, Бард, Данте, Тодибо, Лотомба, Сансон, Ндайшимие, Будауи, Лоше, Гессанд, Лаборде.

«Монако»: Кен, Салису, Марипан, Керер, Якобс, Фофана, Закария, Камара, Головин, Минамино, Бен-Йеддер.