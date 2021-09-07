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Роналдо высказался об игровых качествах Мбаппе

17:49
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Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо высказался об игровых качествах нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«У него те же характеристики, что и у меня. Мбаппе обладает сумасшедшими качествами, замечательной техникой — даже на высокой скорости.

Он еще молод, но уже прошел большой путь. Мне нравится Килиан, я его поддерживаю", — приводит слова Роналдо RMC Sport.

В сезоне-2020/21 22-летний француз провел 31 матч за «ПСЖ» в чемпионате Франции, забил 27 мячей и отдал 2 голевые передачи.

В текущем сезоне на счету Мбаппе 4 гола в 4 матчах и 2 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-des-champions/psg-la-mise-en-garde-de-ronaldo-a-l-effectif-de-stars-parisien_AV-202109070168.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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