Роналдо высказался об игровых качествах Мбаппе
17:49
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо высказался об игровых качествах нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«У него те же характеристики, что и у меня. Мбаппе обладает сумасшедшими качествами, замечательной техникой — даже на высокой скорости.
Он еще молод, но уже прошел большой путь. Мне нравится Килиан, я его поддерживаю", — приводит слова Роналдо RMC Sport.
В сезоне-2020/21 22-летний француз провел 31 матч за «ПСЖ» в чемпионате Франции, забил 27 мячей и отдал 2 голевые передачи.
В текущем сезоне на счету Мбаппе 4 гола в 4 матчах и 2 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-des-champions/psg-la-mise-en-garde-de-ronaldo-a-l-effectif-de-stars-parisien_AV-202109070168.html
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