Роналдо высказался об игровых качествах Мбаппе

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо высказался об игровых качествах нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«У него те же характеристики, что и у меня. Мбаппе обладает сумасшедшими качествами, замечательной техникой — даже на высокой скорости.

Он еще молод, но уже прошел большой путь. Мне нравится Килиан, я его поддерживаю", — приводит слова Роналдо RMC Sport.

В сезоне-2020/21 22-летний француз провел 31 матч за «ПСЖ» в чемпионате Франции, забил 27 мячей и отдал 2 голевые передачи.

В текущем сезоне на счету Мбаппе 4 гола в 4 матчах и 2 результативные передачи.