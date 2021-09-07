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Мбаппе и Верратти пройдут повторные обследования через пару дней

16:21
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и полузащитник команды Марко Верратти вернулись в расположение команды из своих сборных с небольшими травмами. Оба футболиста пройдут повторные тесты через 48 часов, сообщает сайт клуба.

Пока участие обоих игроков в матче 5-го тура чемпионата Франции против «Клермона» находится под вопросом.

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Иван Шитик все материалы автора

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