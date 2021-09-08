Жинола не верит в успех Месси в «ПСЖ»
03:54
Бывший полузащитник сборной Франции и «ПСЖ» Давид Жинола уверен, что новичок парижан Лионель Месси не сможет проявить себя ярко. Аргентинцу в июне исполнилось 34 года.
«Приход Месси в «ПСЖ» великолепен для французского футбола. Но я сомневаюсь, что Лео будет таким же успешным, как в «Барсе». Ему 34 года, он сейчас больше в конце пути, чем в его начале», — цитирует RMC Жинола.
Напомним, Месси в начале августа перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в статусе свободного агента. Он подписал с французским клубом контракт на 2 года.
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