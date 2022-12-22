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Сегодня, 11:28

Агент Головина надеется, что россиянин подойдет в боевой форме к моменту возобновления чемпионата Франции

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина рассказал, как россиянин подходит к возобновлению сезона в чемпионате Франции.

«С Сашей постоянно общаемся, он много работает, чтобы подготовиться к возобновлению сезона и обрести ту форму, которая поможет в играх чемпионата. Надеемся, что к первой игре 28-го декабря он подойдет в боевой форме и поможет «Монако» одержать победу», — приводит Metaratings слова Клюева.

В сезоне-2022/23 Головин забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи в 22 матчах за «Монако». В среду, 21 декабря 26-летний россиянин сделал голевой пас в товарищеской игре против «Лидса» (4:2).

«Монако» проведет первый матч после паузы на ЧМ-2022 28 декабря против «Осера» в рамках 16-го тура чемпионата Франции.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-golovina-nadeetsya-chto-igrok-podoydet-v-boevoy-forme-k-vozobnovleniyu-sezona-ligi-1-1444867/
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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38 тур
28.12 17:00
Аяччо – Анже
 - : -
28.12 17:00
Труа – Нант
 - : -
28.12 19:00
Осер – Монако
 - : -
28.12 21:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
28.12 23:00
Брест – Лион
 - : -
28.12 23:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
29.12 19:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
29.12 21:00
Реймс – Ренн
 - : -
29.12 23:00
Марсель – Тулуза
 - : -
29.12 23:00
Ницца – Ланс
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 10 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 10 1 2
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