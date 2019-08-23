Родригу покинет «Реал», если в клуб придет Неймар

«Реал» продолжает попытки заполучить нападающего «ПСЖ» Неймара. Если 27-летний бразилец окажется в Мадриде, то клуб отдаст в аренду нападающего Родригу, сообщает Marca.

Чтобы включить Неймара в заявку на сезон, «Реалу» нужно будет освободить одно место для игрока, не имеющего паспорта ЕЭС. В таком случае, 18-летний Родригу проведет ближайший сезон в другой команде на правах аренды.

Родригу перешел в «Реал» этим летом из «Сантоса». Его контракт рассчитан до 2025 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила более 40 миллионов евро.